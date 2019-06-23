МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с лентой на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
20-летняя россиянка набрала 21,350 балла. Серебряную медаль завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам (21,100), бронзовая медаль у болгарской гимнастки Катрин Тасевой (20,450).
Ранее Аверина завоевала две золотые медали Европейских игр, победив в индивидуальном многоборье и в упражнениях с обручем. Также она завоевала бронзу в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях с булавами.
Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.
Всего в активе российской сборной на Европейских играх 13 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Соревнования завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|13
|6
|5
|24
|2
|Белоруссия
|4
|3
|8
|15
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|10
|4
|Украина
|3
|3
|3
|9
|5
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|6
|Нидерланды
|1
|3
|0
|4
|7
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Великобритания
|1
|1
|1
|3
|7
|Италия
|1
|1
|1
|3
|10
|Косово
|1
|1
|0
|2
|10
|Сербия
|1
|1
|0
|2
|12
|Франция
|1
|0
|2
|3
|13
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|13
|Болгария
|0
|1
|3
|4
|15
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|16
|Испания
|0
|1
|1
|2
|16
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|18
|Армения
|0
|1
|0
|1
|18
|Греция
|0
|1
|0
|1
|20
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|20
|Германия
|0
|0
|3
|3
|22
|Дания
|0
|0
|1
|1
|22
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|22
|Словения
|0
|0
|1
|1
|22
|Молдова
|0
|0
|1
|1
|22
|Турция
|0
|0
|1
|1