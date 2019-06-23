МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с лентой на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

20-летняя россиянка набрала 21,350 балла. Серебряную медаль завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам (21,100), бронзовая медаль у болгарской гимнастки Катрин Тасевой (20,450).

Ранее Аверина завоевала две золотые медали Европейских игр, победив в индивидуальном многоборье и в упражнениях с обручем. Также она завоевала бронзу в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях с булавами.

Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.

Всего в активе российской сборной на Европейских играх 13 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Соревнования завершатся 30 июня.