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Европейские игры-2019

Дина Аверина одержала победу в упражнениях с лентой на Европейских играх

Серебряную медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, бронзовая медаль у болгарской гимнастки Катрин Тасевой
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с лентой на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

20-летняя россиянка набрала 21,350 балла. Серебряную медаль завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам (21,100), бронзовая медаль у болгарской гимнастки Катрин Тасевой (20,450).

Ранее Аверина завоевала две золотые медали Европейских игр, победив в индивидуальном многоборье и в упражнениях с обручем. Также она завоевала бронзу в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях с булавами.

Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.

Всего в активе российской сборной на Европейских играх 13 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Соревнования завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия136524
2Белоруссия43815
3Грузия33410
4Украина3339
5Израиль2204
6Нидерланды1304
7Бельгия1113
7Великобритания1113
7Италия1113
10Косово1102
10Сербия1102
12Франция1023
13Азербайджан0134
13Болгария0134
15Португалия0123
16Испания0112
16Латвия0112
18Армения0101
18Греция0101
20Румыния0033
20Германия0033
22Дания0011
22Чехия0011
22Словения0011
22Молдова0011
22Турция0011
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