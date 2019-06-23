Абросимова: тренеры работают над психологией российских баскетболисток перед ЧЕ

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу работает над психологией команды в преддверии чемпионата Европы. Об этом ТАСС рассказала генеральный менеджер женской сборной Светлана Абросимова.

Чемпионат Европы пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Российские баскетболистки на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии.

"Мы работаем над тем, чтобы команду не лихорадило. Это в какой-то момент была наша слабая сторона - люди выходили и словно разучились мячик водить, - сказала Абросимова. - Это все психология, и мы проводим ментальные тренировки. И, к счастью, у тренера есть лайфхаки, надеюсь, это поможет".

"Мы провели хорошую подготовку к чемпионату Европы. Играли с топовыми сборными, серьезными конкурентами. Хотя конкуренты в нас все равно не верят, ну и пусть. Это даже хорошо", - добавила генменеджер.

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). В 2017 году в Чехии россиянки заняли девятое место, уступив соперницам из Греции в 1/8 финала. На предстоящий чемпионат Европы россиянки квалифицировались из своей группы с первого места, одержав шесть побед в шести матчах и опередив сборные Венгрии, Литвы и Албании.