Призер ОИ-2012 в прыжках в длину Соколова покинет Европейские игры по семейным причинам

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Елена Соколова не может выступить на следующих этапах легкоатлетического турнира Европейских игр в Минске по семейным обстоятельствам. Об этом она сообщила ТАСС.

Серебряный призер Олимпиады-2012 Соколова в первом раунде легкоатлетического турнира заняла первое место с результатом 6,76 м, опередив соперниц из Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции, и принесла сборной России максимальные 12 баллов.

"Я очень рада, что сумела принести своей команде максимальную пользу, - призналась Соколова. - Соревнования проходили в очень непростых условиях. К сожалению, дальше в Минске я выступать не смогу по семейным обстоятельствам из-за ребенка".

"Конечно, приятно было выступать сегодня под российским флагом. Но я настраивалась на этот старт также, как и на любой другой. Отличие Игр в том, что на мне форма сборной России. Последний раз я выступала за свою страну на международных стартах очень давно - в августе 2015 года на чемпионате мира в Пекине", - сказала собеседница ТАСС.

Сборная России в первом отборочном матче соперничает с командами Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. Победитель получает право выйти в полуфинал напрямую. Командный финал состоится 28 июня.