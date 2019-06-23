Артемьев: Федерация Регби России пожертвовала чемпионатом Европы ради Кубка мира

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) приняло решение выставить на чемпионат Европы по регби-7 второй состав из-за подготовки к Кубку мира по регби-15 в сентябре. Об этом заявил журналистам в воскресенье в ходе второго дня московского этапа чемпионата Европы председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

В воскресенье сборная России по регби-7 победила команду Польши (34:17) в матче за 9-12 места в рамках московского этапа чемпионата Европы и обеспечила себе участие в отборочном турнире к Олимпийским играм - 2020, который состоится 13-14 июля во Франции. Кубок мира по регби-15 пройдет с 20 сентября по 2 ноября.

"Мы готовимся ко второму в истории России Кубку мира, что для нас историческое событие, поэтому наши лучшие игроки отвлечены, чтобы играть в регби-15. Кубок мира откроется 20 сентября матчем сборных России и Японии, за игрой будут следить очень много человек человек - понятно, что за один матч можно либо поднять репутацию нашей страны в регби, либо ее опустить. Мы пошли на беспрецедентный поступок и были вынуждены пожертвовать чемпионатом Европы, который проводится здесь. Наши лучшие игроки сейчас тренируются с валлийцем Лином Джонсом, который возглавляет нашу команду по классическому регби, поэтому они не приехали сюда", - заявил Артемьев.

"Мы понимали, что смена поколений, которая у нас уже неизбежно начиналась через год, поведет к тому, что мы все равно должны будем необстрелянную молодежь выпускать. Поэтому здесь мы имеем фактически второй состав, но уже обстрелянный, который неплохо себя зарекомендовал в Гонконге. Конечно, здесь они не могли справиться с такими командами, как, например, англичане, но мы не пришли в ужас - мы надеялись, что команда сможет выстрелить, но не рассчитывали, что они займут призовые места. Надо быть реалистами, их победы не за горами, но не сейчас", - добавил он.

Московский этап чемпионата Европы завершится 23 июня. Второй этап первенства пройдет в Польше 20-21 июля.