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Европейские игры-2019

Итальянцы завоевали золото Европейских игр в стрельбе из классического лука в миксте

Эта медаль стала первой для сборной Италии на соревнованиях в миксте

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Италии по стрельбе из классического лука стала победителем Европейских игр в миксте. Соревнования проходят в Минске.

В финале итальянская команда победила команду Великобритании. Во встрече за бронзовые медали сборная Германии была точнее команды Белоруссии.

Для сборной Италии это золото стало первым на соревнованиях, так же на счету итальянской команды одно серебро и одна бронза. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия136524
2Белоруссия43815
3Грузия33410
4Украина3339
5Израиль2204
6Нидерланды1304
7Бельгия1113
7Великобритания1113
7Италия1113
10Косово1102
10Сербия1102
12Франция1023
13Азербайджан0134
13Болгария0134
15Португалия0123
16Испания0112
16Латвия0112
18Армения0101
18Греция0101
20Румыния0033
20Германия0033
22Дания0011
22Чехия0011
22Словения0011
22Молдова0011
22Турция0011
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