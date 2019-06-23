Итальянцы завоевали золото Европейских игр в стрельбе из классического лука в миксте

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Италии по стрельбе из классического лука стала победителем Европейских игр в миксте. Соревнования проходят в Минске.

В финале итальянская команда победила команду Великобритании. Во встрече за бронзовые медали сборная Германии была точнее команды Белоруссии.

Для сборной Италии это золото стало первым на соревнованиях, так же на счету итальянской команды одно серебро и одна бронза. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.