Федерация регби России проведет консультации с МИД РФ по поводу матча с командой Грузии

"Мы будем консультироваться с МИД России - уполномоченным органом исполнительной власти, который может нам дать рекомендации, мы будем действовать исходя из них", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) рассчитывает на рекомендации Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации по поводу гостевого матча сборной России против команды Грузии. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ФРР.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 манифестантов.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании с 8 июля не могут совершать воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Также поручено проконтролировать возвращение россиян на родину.

Матч сборных России и Грузии должен состояться 21 августа в Тбилиси.