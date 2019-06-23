Победившему на Европейских играх лучнику Булаеву в финале было сложно бороться с ветром

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Порывы ветра вносили свои коррективы в стрельбу из блочного лука россиян Антона Булаева и Наталии Авдеевой в финале Европейских игр в Минске. Об этом после финала журналистам заявил Булаев.

В финале Авдеева и Булаев победили команду Нидерландов и стали победителями Европейских игр.

"Чувства переполняют, борьба была очень напряженной, сделали все для победы. Силы остались, впереди личная борьба. В квалификации я был четвертым, сетка хорошая, буду стараться бороться за золото и там", - сказал Булаев.

"Порывы ветра тут случаются, они отняли у нас пару очков. Наша команда с этим боролась, как могли, так и справились. Очень сказывалось сегодня напряжение, мне кажется, бороться с ним очень трудно. Просто делали свою работу и все", - добавил спортсмен.

Булаев отметил высокий уровень организации Европейских игр в Минске. "Организация на высшем уровне, хотелось бы сказать большое спасибо организаторам. Отдельная большая благодарность волонтерам, они возятся с нами, как с детьми, решают все вопросы моментально", - подчеркнул он.

Европейские игры завершатся 30 июня.