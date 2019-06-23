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Европейские игры-2019
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Итальянка Станко победила на Европейских играх в стендовой стрельбе в трапе

Российские спортсменки не сумели пробиться в финал

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Сильвана Станко завоевала золотую медаль в стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.

26-летняя итальянка набрала 46 очков. Второй стала ее соотечественница Джессика Росси (44). Замкнула тройку призеров испанка Фатима Гальвес (34). Россиянки не сумели пробиться в финал.

В активе итальянской сборной три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.

Станко является чемпионкой мира (команда) 2018 года и бронзовым призером турнира в трапе.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия136524
2Белоруссия43815
3Грузия33410
4Украина3339
5Италия3216
6Израиль2204
7Нидерланды1304
8Бельгия1113
8Великобритания1113
10Косово1102
10Сербия1102
12Франция1023
13Азербайджан0134
13Болгария0134
15Португалия0123
15Испания0123
17Латвия0112
18Армения0101
18Эстония0101
18Греция0101
21Румыния0033
21Германия0033
23Австрия0011
23Чехия0011
23Дания0011
23Молдова0011
23Словения0011
23Турция0011

 

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