Итальянка Станко победила на Европейских играх в стендовой стрельбе в трапе

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Итальянская спортсменка Сильвана Станко завоевала золотую медаль в стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Европейских играх. Турнир проходит в Минске.

26-летняя итальянка набрала 46 очков. Второй стала ее соотечественница Джессика Росси (44). Замкнула тройку призеров испанка Фатима Гальвес (34). Россиянки не сумели пробиться в финал.

В активе итальянской сборной три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.

Станко является чемпионкой мира (команда) 2018 года и бронзовым призером турнира в трапе.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.