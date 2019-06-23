Итальянский велогонщик Баллерини завоевал золото европейских игр в шоссейной гонке

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Итальянский велогонщик Давиде Баллерини одержал победу в групповой шоссейной гонке на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Серебряную медаль завоевал эстонец Ало Якин, бронза - у австрийца Даниеля Ауэра.

Россиянин Александр Порсев стал 37-м, Артем Ныч - 62-м, Антон Воробьев - 77-м, Евгений Шалунов - 98-м, Степан Курьянов - 109-м.

24-летний Баллерини является чемпионом Европы среди юниоров в групповой гонке (2012), он также принимал участие в гонке Джиро д'Италия в 2018 году и занял 68-е место.

В активе сборной Италии теперь три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.