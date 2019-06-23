Итальянский велогонщик Баллерини завоевал золото европейских игр в шоссейной гонке

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Итальянский велогонщик Давиде Баллерини одержал победу в групповой шоссейной гонке на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Серебряную медаль завоевал эстонец Ало Якин, бронза - у австрийца Даниеля Ауэра.
Россиянин Александр Порсев стал 37-м, Артем Ныч - 62-м, Антон Воробьев - 77-м, Евгений Шалунов - 98-м, Степан Курьянов - 109-м.
24-летний Баллерини является чемпионом Европы среди юниоров в групповой гонке (2012), он также принимал участие в гонке Джиро д'Италия в 2018 году и занял 68-е место.
В активе сборной Италии теперь три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 13 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.
Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|13
|6
|5
|24
|2
|Белоруссия
|4
|3
|8
|15
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|10
|4
|Украина
|3
|3
|3
|9
|5
|Италия
|3
|2
|1
|6
|6
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|7
|Нидерланды
|1
|3
|0
|4
|8
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|8
|Великобритания
|1
|1
|1
|3
|10
|Косово
|1
|1
|0
|2
|10
|Сербия
|1
|1
|0
|2
|12
|Франция
|1
|0
|2
|3
|13
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|13
|Болгария
|0
|1
|3
|4
|15
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|15
|Испания
|0
|1
|2
|3
|17
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|18
|Армения
|0
|1
|0
|1
|18
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|18
|Греция
|0
|1
|0
|1
|21
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|21
|Германия
|0
|0
|3
|3
|23
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|23
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|23
|Дания
|0
|0
|1
|1
|23
|Молдова
|0
|0
|1
|1
|23
|Словения
|0
|0
|1
|1
|23
|Турция
|0
|0
|1
|1