Легкоатлет Иванюк предпочел Европейские игры коммерческому старту ради российского флага

"Я сегодня почувствовал, что выступать в российской форме очень даже ответственно, - признался 26-летний Иванюк. - Как говорит мой коллега Сергей Шубенков, выступать под белым квадратиком (нейтральным флагом - прим. ТАСС) это дело одно, и ты никому не обязан вроде бы. Но когда выступаешь за команду, тут совершенно все по-другому".

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках в высоту Илья Иванюк решил выступить на Европейских играх в Минске, а не на проходящем параллельно коммерческом старте в Польше по причине того, что очень хотел выйти на стадион под флагом России. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

"Сегодня проходит коммерческий старт в польском Ополе, где довольно-таки неплохие призовые, - продолжил собеседник ТАСС. - Но всех денег не заработаешь, как говорится, да и формат соревнований здесь очень интересный, хотелось в нем поучаствовать. Очень хотелось выступить наконец-то под российским флагом".

Сборная России по легкой атлетике, за которую выступал Иванюк, одержала в воскресенье победу в квалификационном раунде и напрямую вышла в полуфинал. Россияне оказались сильнее команд Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. "Может быть, наше сегодняшнее выступление приблизит полноценное возвращение российской легкой атлетики в мировую семью. Мы доказываем, что являемся чистыми атлетами и способны показывать высокие результаты", - заметил Иванюк.

Последний раз Иванюк выступал за сборную России на международных стартах в июле 2015 года. Это был молодежный чемпионат Европы в Таллине, где он занял первое место с результатом 2,30 м.

"Тогда мне не дали пробежать круг почета с российским флагом из-за того, что начинался бег на 200 метров. Подумал тогда, что в скором времени мне еще раз представится такая возможность. Но перерыв очень затянулся. Может быть, здесь мне удастся это сделать", - подытожил спортсмен.