Мамина отметила важность наличия российского флага в легкой атлетике на Европейских играх

Сборная России по легкой атлетике гарантировала себе участие в полуфинале Европейских игр, в квалификационном матче россияне соревновались с командами Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. По итогам девяти дисциплин российские легкоатлеты набрали 83 очка. Второй стала команда Франции, набравшая 64 очка, итальянцы с 54 очками расположились на третьей строчке.

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Бегунья Алена Мамина, успешно выступившая в составе сборной России в эстафете преследования на Европейских играх в Минске, считает важным, что россияне выступали под флагом своей страны. Об этом она сообщила журналистам.

"Мы очень давно не выступали все вместе одной командой под российским флагом, и этот момент был для нас очень важен. Мы так переживали друг за друга в каждом виде. На других стартах мы выступаем сами для себя, а здесь - за свою страну. Очень классно, что нам вернулся свой флаг, эмоции непередаваемые", - призналась 29-летняя Мамина.

В рамках легкоатлетического матча проводятся соревнования по девяти дисциплинам. Среди них бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4х400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин. Заключительной дисциплиной является смешанная комбинированная эстафета преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м. В данной дисциплине команды стартуют в том порядке, как они располагаются в турнирной таблице группы, и имеют при этом стартовое преимущество в зависимости от набранных очков.

В легкоатлетическом турнире на Европейских играх принимают участие 24 сборных, в квалификационных матчах они разбиты на четыре группы по шесть команд. Победители четырех групп напрямую квалифицируются в 1/2 финала турнира, еще две путевки в полуфинал получат две лучшие сборные, занявшие вторые места. Остальные 18 команд начнут выступление плей-офф со стадии четвертьфинала, лучшие шесть из них пройдут дальше по турнирной сетке.