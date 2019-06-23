Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с пятью мячами на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
Российские гимнастки набрали 27,300 балла. Второе место заняла сборная Болгарии, имея в активе 26,800, третьими стали представительницы Белоруссии (26,150).
Сборную России представляли Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова.
Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр-2019, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|14
|6
|8
|28
|2
|Белоруссия
|4
|3
|14
|21
|3
|Грузия
|3
|3
|7
|13
|4
|Украина
|3
|3
|4
|10
|5
|Италия
|3
|3
|2
|8
|6
|Франция
|3
|0
|2
|5
|7
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|8
|Бельгия
|2
|1
|1
|4
|9
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|10
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|11
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|12
|Косово
|1
|1
|0
|2
|13
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|13
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|15
|Азербайджан
|0
|2
|4
|6
|16
|Болгария
|0
|2
|3
|5
|17
|Португалия
|0
|2
|2
|4
|18
|Испания
|0
|1
|4
|5
|19
|Армения
|0
|1
|1
|2
|19
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|19
|Греция
|0
|1
|1
|2
|22
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|23
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|23
|Германия
|0
|0
|3
|3
|25
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|26
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|26
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|26
|Дания
|0
|0
|1
|1
|26
|Словения
|0
|0
|1
|1
|26
|Турция
|0
|0
|1
|1