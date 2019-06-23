{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

Второе место заняла сборная Болгарии, третьими стали представительницы Белоруссии

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с пятью мячами на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Российские гимнастки набрали 27,300 балла. Второе место заняла сборная Болгарии, имея в активе 26,800, третьими стали представительницы Белоруссии (26,150).

Сборную России представляли Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр-2019, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия146828
2Белоруссия431421
3Грузия33713
4Украина33410
5Италия3328
6Франция3025
7Израиль2204
8Бельгия2114
9Нидерланды1416
10Великобритания1225
11Сербия1113
12Косово1102
13Чехия1012
13Швеция1012
15Азербайджан0246
16Болгария0235
17Португалия0224
18Испания0145
19Армения0112
19Латвия0112
19Греция0112
22Эстония0101
23Румыния0033
23Германия0033
25Молдова0022
26Австрия0011
26Хорватия0011
26Дания0011
26Словения0011
26Турция0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Женская сборная Бельгии по акробатике завоевала золотые медали на Европейских играх
Вторыми стали спортсменки из Португалии, бронза досталась представительницам Белоруссии
Читать полностью