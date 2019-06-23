Российские гимнастки победили в упражнениях с пятью мячами на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с пятью мячами на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Российские гимнастки набрали 27,300 балла. Второе место заняла сборная Болгарии, имея в активе 26,800, третьими стали представительницы Белоруссии (26,150).

Сборную России представляли Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Игр-2019, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.