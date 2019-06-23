Свищев: ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на антироссийскую акцию грузинских футболистов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязаны отреагировать на политическую антироссийскую акцию игроков в чемпионате Грузии. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Футболисты трех грузинских команд, "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотива" (Тбилиси) и "Рустави", в рамках 19-го тура чемпионата Грузии 22 июня вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.

"Я считаю, что ФИФА и УЕФА обязаны отреагировать на ситуацию, как минимум наложив штрафы, они должны заметить это, - отметил Свищев. - Иначе мы увидим огромное количество других политических, экономических лозунгов. ФИФА всегда говорит, что она вне политики и за чистый спорт, если они не отреагируют, то это станет примером для других, недовольных тем или иным развитием ситуации. К сожалению, спорт опять стал инструментом достижения политических целей".

В составе "Торпедо" в акции приняли участие российские футболисты грузинского происхождения Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе. "Что касается российских ребят, их надо понять и простить. Потому что, играя в Грузии и получая зарплату от грузинских владельцев, практически невозможно выражать свою позицию по этому вопросу. Поэтому я бы не реагировал на наших ребят так жестко", - сказал Свищев.

"Только что на матче по регби-7 между сборными России и Грузии, где наши ребята победили (14:0 - прим. ТАСС), не было никаких пропагандистских лозунгов ни со стороны российских, ни со стороны грузинских атлетов. Это говорит об уровне организации. Организаторы должны отвечать за безопасность спортсменов и зрителей, соблюдать правила международных федераций", - заключил собеседник агентства.

История вопроса

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Также поручено проконтролировать возвращение россиян на родину.