Чех Костелецки выиграл в трапе в стендовой стрельбе на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Чех Давид Костелецки выиграл золотую медаль в стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Европейских играх в Минске.

Он набрал 44 очка. Вторым стал итальянец Валерио Грацини (42). Бронзовую медаль завоевал британец Аарон Хединг (34). 43-летний россиянин Алексей Алипов занял пятое место (24).

Алипов является олимпийским чемпионом (2004) в трапе, а также бронзовым призером Игр (2008). Также в его активе три золота, четыре серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Сборная Чехии имеет в активе золотую и бронзовую медали. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.