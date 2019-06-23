Чех Костелецки выиграл в трапе в стендовой стрельбе на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Чех Давид Костелецки выиграл золотую медаль в стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Европейских играх в Минске.
Он набрал 44 очка. Вторым стал итальянец Валерио Грацини (42). Бронзовую медаль завоевал британец Аарон Хединг (34). 43-летний россиянин Алексей Алипов занял пятое место (24).
Алипов является олимпийским чемпионом (2004) в трапе, а также бронзовым призером Игр (2008). Также в его активе три золота, четыре серебра и три бронзы чемпионатов мира.
Сборная Чехии имеет в активе золотую и бронзовую медали. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.
Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|14
|6
|8
|28
|2
|Белоруссия
|4
|3
|14
|21
|3
|Грузия
|3
|3
|7
|13
|4
|Украина
|3
|3
|4
|10
|5
|Италия
|3
|3
|2
|8
|6
|Франция
|3
|0
|2
|5
|7
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|8
|Бельгия
|2
|1
|1
|4
|9
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|10
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|11
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|12
|Косово
|1
|1
|0
|2
|13
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|13
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|15
|Азербайджан
|0
|2
|4
|6
|16
|Болгария
|0
|2
|3
|5
|17
|Португалия
|0
|2
|2
|4
|18
|Испания
|0
|1
|4
|5
|19
|Армения
|0
|1
|1
|2
|19
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|19
|Греция
|0
|1
|1
|2
|22
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|23
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|23
|Германия
|0
|0
|3
|3
|25
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|26
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|26
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|26
|Дания
|0
|0
|1
|1
|26
|Словения
|0
|0
|1
|1
|26
|Турция
|0
|0
|1
|1