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Европейские игры-2019

Чех Костелецки выиграл в трапе в стендовой стрельбе на Европейских играх

Вторым стал итальянец Валерио Грацини, бронзовую награду завоевал британец Аарон Хединг

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Чех Давид Костелецки выиграл золотую медаль в стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Европейских играх в Минске.

Он набрал 44 очка. Вторым стал итальянец Валерио Грацини (42). Бронзовую медаль завоевал британец Аарон Хединг (34). 43-летний россиянин Алексей Алипов занял пятое место (24).

Алипов является олимпийским чемпионом (2004) в трапе, а также бронзовым призером Игр (2008). Также в его активе три золота, четыре серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Сборная Чехии имеет в активе золотую и бронзовую медали. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия146828
2Белоруссия431421
3Грузия33713
4Украина33410
5Италия3328
6Франция3025
7Израиль2204
8Бельгия2114
9Нидерланды1416
10Великобритания1225
11Сербия1113
12Косово1102
13Чехия1012
13Швеция1012
15Азербайджан0246
16Болгария0235
17Португалия0224
18Испания0145
19Армения0112
19Латвия0112
19Греция0112
22Эстония0101
23Румыния0033
23Германия0033
25Молдова0022
26Австрия0011
26Хорватия0011
26Дания0011
26Словения0011
26Турция0011
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