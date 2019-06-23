Женская сборная Бельгии по акробатике завоевала золотые медали на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Женская сборная Бельгии по спортивной акробатике завоевала золотую медаль в комбинированных упражнениях в многоборье на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Команда Бельгии в составе Талии де Тройер, Бритт Вандердонкт и Шарлотт ван Ройен набрали 29,960 балла. Вторыми стали спортсменки из Португалии (29,110), третьими - представительницы Белоруссии (29,060). Россиянки не принимали участие в соревнованиях.

В активе бельгийской сборной две золотые, серебряная и бронзовая медали. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

Европейские игры завершатся 30 июня.