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Европейские игры-2019

Женская сборная Бельгии по акробатике завоевала золотые медали на Европейских играх

Вторыми стали спортсменки из Португалии, бронза досталась представительницам Белоруссии

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Женская сборная Бельгии по спортивной акробатике завоевала золотую медаль в комбинированных упражнениях в многоборье на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

Команда Бельгии в составе Талии де Тройер, Бритт Вандердонкт и Шарлотт ван Ройен набрали 29,960 балла. Вторыми стали спортсменки из Португалии (29,110), третьими - представительницы Белоруссии (29,060). Россиянки не принимали участие в соревнованиях.

В активе бельгийской сборной две золотые, серебряная и бронзовая медали. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 14 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия146828
2Белоруссия431421
3Грузия33713
4Украина33410
5Италия3328
6Франция3025
7Израиль2204
8Бельгия2114
9Нидерланды1416
10Великобритания1225
11Сербия1113
12Косово1102
13Чехия1012
13Швеция1012
15Азербайджан0246
16Болгария0235
17Португалия0224
18Испания0145
19Армения0112
19Латвия0112
19Греция0112
22Эстония0101
23Румыния0033
23Германия0033
25Молдова0022
26Австрия0011
26Хорватия0011
26Дания0011
26Словения0011
26Турция0011
Теги
Европейские игры-2019
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