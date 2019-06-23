Российские регбисты победили команду Грузии и стали девятыми на домашнем этапе ЧЕ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России стала девятой на московском этапе чемпионата Европы по регби-7. Россияне в матче за девятое место победили команду Грузии со счетом 14:0.

Турнир разделен на два этапа - в России и Польше. На московском этапе определились девять команд, которые будут бороться в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио. В воскресенье россияне победили команду Польши (34:17), гарантировав себе участие в отборочном турнире, который пройдет во Франции 13-14 июля.

В субботу российские регбисты уступили на групповом этапе соревнований командам Испании (0:34) и Англии (0:62) и победили сборную Грузии (14:12).

Московский этап чемпионата Европы завершится 23 июня. Второй этап пройдет в польском городе Лодзь 20-21 июня, где определится чемпион Европы.