{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские регбисты победили команду Грузии и стали девятыми на домашнем этапе ЧЕ

Встреча завершилась со счетом 14:0

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России стала девятой на московском этапе чемпионата Европы по регби-7. Россияне в матче за девятое место победили команду Грузии со счетом 14:0.

Турнир разделен на два этапа - в России и Польше. На московском этапе определились девять команд, которые будут бороться в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио. В воскресенье россияне победили команду Польши (34:17), гарантировав себе участие в отборочном турнире, который пройдет во Франции 13-14 июля.

В субботу российские регбисты уступили на групповом этапе соревнований командам Испании (0:34) и Англии (0:62) и победили сборную Грузии (14:12).

Московский этап чемпионата Европы завершится 23 июня. Второй этап пройдет в польском городе Лодзь 20-21 июня, где определится чемпион Европы.

Европейские игры-2019
Женская сборная Бельгии по акробатике завоевала золотые медали на Европейских играх
Вторыми стали спортсменки из Португалии, бронза досталась представительницам Белоруссии
Читать полностью