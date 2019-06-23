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Европейские игры-2019

Российская самбистка Рябова завоевала золото в весе до 52 кг на Европейских играх

В финальной схватке спортсменка по дополнительным показателям победила Марину Жарскую из Белоруссии

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Диана Рябова завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 52 кг.

В финальной схватке 29-летняя россиянка по дополнительным показателям победила Марину Жарскую из Белоруссии (0:0). Бронзу завоевали испанка Ирен Диас Видаль и Паулина Ешану из Молдавии.

У мужчин в весовой категории до 52 кг в поединке за бронзовую награду россиянин Андрей Кубарьков со счетом 5:0 одержал победу над румыном Габриэлем-Стефанитом Римой. В другой схватке за бронзовую награду Гиви Надареишвили из Грузии победил Максима Красинского из Белоруссии (10:1). Золото завоевал Тигран Киракосян из Армении, победив со счетом 4:0 Агасифа Самадова из Азербайджана.

Рябова является двукратной чемпионкой мира (2009, 2018 года), также в ее активе золото первенства Европы (2012). Кубарьков является чемпионом мира 2018 года.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 15 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия156930
2Белоруссия441523
3Грузия33814
4Украина33410
5Италия3328
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Нидерланды1416
10Великобритания1225
11Сербия1124
12Армения1113
13Косово1102
14Чехия1012
14Швеция1012
16Азербайджан0448
17Болгария0336
18Португалия0224
19Испания0145
20Латвия0112
20Греция0112
22Эстония0101
23Румыния0033
23Германия0033
25Молдова0022
26Австрия0011
26Хорватия0011
26Дания0011
26Венгрия0011
26Словения0011
26Турция0011
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