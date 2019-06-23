Российская самбистка Рябова завоевала золото в весе до 52 кг на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Диана Рябова завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 52 кг.

В финальной схватке 29-летняя россиянка по дополнительным показателям победила Марину Жарскую из Белоруссии (0:0). Бронзу завоевали испанка Ирен Диас Видаль и Паулина Ешану из Молдавии.

У мужчин в весовой категории до 52 кг в поединке за бронзовую награду россиянин Андрей Кубарьков со счетом 5:0 одержал победу над румыном Габриэлем-Стефанитом Римой. В другой схватке за бронзовую награду Гиви Надареишвили из Грузии победил Максима Красинского из Белоруссии (10:1). Золото завоевал Тигран Киракосян из Армении, победив со счетом 4:0 Агасифа Самадова из Азербайджана.

Рябова является двукратной чемпионкой мира (2009, 2018 года), также в ее активе золото первенства Европы (2012). Кубарьков является чемпионом мира 2018 года.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 15 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.