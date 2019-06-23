Российская самбистка Рябова завоевала золото в весе до 52 кг на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Диана Рябова завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 52 кг.
В финальной схватке 29-летняя россиянка по дополнительным показателям победила Марину Жарскую из Белоруссии (0:0). Бронзу завоевали испанка Ирен Диас Видаль и Паулина Ешану из Молдавии.
У мужчин в весовой категории до 52 кг в поединке за бронзовую награду россиянин Андрей Кубарьков со счетом 5:0 одержал победу над румыном Габриэлем-Стефанитом Римой. В другой схватке за бронзовую награду Гиви Надареишвили из Грузии победил Максима Красинского из Белоруссии (10:1). Золото завоевал Тигран Киракосян из Армении, победив со счетом 4:0 Агасифа Самадова из Азербайджана.
Рябова является двукратной чемпионкой мира (2009, 2018 года), также в ее активе золото первенства Европы (2012). Кубарьков является чемпионом мира 2018 года.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 15 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|15
|6
|9
|30
|2
|Белоруссия
|4
|4
|15
|23
|3
|Грузия
|3
|3
|8
|14
|4
|Украина
|3
|3
|4
|10
|5
|Италия
|3
|3
|2
|8
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|10
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|11
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|12
|Армения
|1
|1
|1
|3
|13
|Косово
|1
|1
|0
|2
|14
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|14
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|16
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|17
|Болгария
|0
|3
|3
|6
|18
|Португалия
|0
|2
|2
|4
|19
|Испания
|0
|1
|4
|5
|20
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|20
|Греция
|0
|1
|1
|2
|22
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|23
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|23
|Германия
|0
|0
|3
|3
|25
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|26
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|26
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|26
|Дания
|0
|0
|1
|1
|26
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|26
|Словения
|0
|0
|1
|1
|26
|Турция
|0
|0
|1
|1