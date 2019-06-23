Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала бронзу в многоборье на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях завоевала бронзовые награды в многоборье Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.
Российские гимнастки набрали в сумме 51,700 балла. За упражнение с пятью мячами гимнастки получили оценку 27,300 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав - 24,400 балла.
Сборную России представляли Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова. Первое место заняла сборная Белоруссии (52,600 балла), серебро досталось команде Болгарии (52,550).
Сборная России лидирует в общекомандном зачете Европейских игр имея в активе 16 золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|16
|6
|10
|32
|2
|Белоруссия
|6
|4
|15
|25
|3
|Украина
|3
|4
|4
|11
|4
|Грузия
|3
|3
|8
|14
|5
|Италия
|3
|3
|2
|8
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|10
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|11
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|12
|Армения
|1
|1
|1
|3
|13
|Косово
|1
|1
|0
|2
|14
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|14
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|16
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|16
|Болгария
|0
|4
|4
|8
|18
|Португалия
|0
|2
|2
|4
|19
|Греция
|0
|2
|1
|3
|20
|Испания
|0
|1
|4
|5
|21
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|22
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|23
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|23
|Германия
|0
|0
|3
|3
|25
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|26
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|26
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|26
|Дания
|0
|0
|1
|1
|26
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|26
|Словения
|0
|0
|1
|1
|26
|Турция
|0
|0
|1
|1