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Европейские игры-2019

Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала бронзу в многоборье на Европейских играх

Первое место заняла сборная Белоруссии, серебро досталось команде Болгарии
Мария Толкачева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Толкачева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях завоевала бронзовые награды в многоборье Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.

Российские гимнастки набрали в сумме 51,700 балла. За упражнение с пятью мячами гимнастки получили оценку 27,300 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав - 24,400 балла.

Сборную России представляли Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова. Первое место заняла сборная Белоруссии (52,600 балла), серебро досталось команде Болгарии (52,550).

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Европейских игр имея в активе 16 золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1661032
2Белоруссия641525
3Украина34411
4Грузия33814
5Италия3328
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Нидерланды1416
10Великобритания1225
11Сербия1124
12Армения1113
13Косово1102
14Чехия1012
14Швеция1012
16Азербайджан0448
16Болгария0448
18Португалия0224
19Греция0213
20Испания0145
21Латвия0112
22Эстония0101
23Румыния0033
23Германия0033
25Молдова0022
26Австрия0011
26Хорватия0011
26Дания0011
26Венгрия0011
26Словения0011
26Турция0011
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