Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала бронзу в многоборье на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях завоевала бронзовые награды в многоборье Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.

Российские гимнастки набрали в сумме 51,700 балла. За упражнение с пятью мячами гимнастки получили оценку 27,300 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав - 24,400 балла.

Сборную России представляли Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова. Первое место заняла сборная Белоруссии (52,600 балла), серебро досталось команде Болгарии (52,550).

Сборная России лидирует в общекомандном зачете Европейских игр имея в активе 16 золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.