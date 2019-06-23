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Сборная Сербии по водному поло выиграла Мировую лигу

В матче за золотые медали турнира сербы обыграли команду Хорватии со счетом 12:11

ТАСС, 23 июня. Сербские ватерполисты одержали победу в суперфинале Мировой лиги 2019 года. Соревнования завершились в Белграде.

В матче за золотые награды турнира сборная Сербии обыграла команду Хорватии со счетом 12:11. Победа в суперфинале Мировой лиги позволила сербам квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. В матче за бронзовые медали австралийцы победили испанцев со счетом 11:10.

Мировая лига среди мужских команд проводится с 2002 года. Турнир состоит из двух этапов - отборочного и суперфинала. Сборная России не смогла квалифицироваться в суперфинал.

Олимпийские игры - 2020 пройдут в Токио с 25 июля по 9 августа.

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