Российский самбист Багдасарян завоевал золото в весе до 62 кг на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист Руслан Багдасарян завоевал золотую медаль на Европейских играх в весовой категории до 62 кг.

В финале 26-летний россиянин одержал победу над представителем Греции Саввой Каракизиди, ранее выступавшим за Россию. Бронзовые награды достались Геннадию Чиргадзе из Грузии и Ивану Анискевичу из Белоруссии.

Багдасарян является серебряным призером чемпионата мира 2018 года, чемпионом Европы (2016).

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 17 золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.