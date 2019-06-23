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Европейские игры-2019

Российский самбист Багдасарян завоевал золото в весе до 62 кг на Европейских играх

В финале он оказался сильнее представителя Греции Саввы Каракизиди

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист Руслан Багдасарян завоевал золотую медаль на Европейских играх в весовой категории до 62 кг.

В финале 26-летний россиянин одержал победу над представителем Греции Саввой Каракизиди, ранее выступавшим за Россию. Бронзовые награды достались Геннадию Чиргадзе из Грузии и Ивану Анискевичу из Белоруссии.

Багдасарян является серебряным призером чемпионата мира 2018 года, чемпионом Европы (2016).

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 17 золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1761033
2Белоруссия741526
3Украина34411
4Грузия33814
5Италия3328
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Нидерланды1416
10Великобритания1225
11Сербия1124
12Армения1113
13Косово1102
14Чехия1012
14Швеция1012
16Азербайджан0448
16Болгария0448
18Португалия0224
19Греция0213
20Испания0145
21Латвия0112
22Эстония0101
23Румыния0033
23Германия0033
25Молдова0022
26Австрия0011
26Хорватия0011
26Дания0011
26Венгрия0011
26Словения0011
26Турция0011

 

 

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Европейские игры-2019
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