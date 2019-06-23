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Европейские игры-2019

Российские дзюдоисты не завоевали медалей во второй день Европейских игр

Российские атлеты не смогли квалифицироваться в финальные схватки, а также в поединки за бронзовые награды

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо не смогла завоевать медалей во второй день Европейских игр в Минске.

В воскресенье дзюдоистки соревновались в весовых категориях до 63 кг и до 70 кг, мужской турнир состоял из состязаний в весе до 73 кг и до 81 кг. У женщин золотую медаль в весе до 63 кг завоевала француженка Кларисс Агбегнену, победившая в финальной схватке британку Элис Шлезингер, бронзовые медали - у итальянки Марии Центракьо и голландки Санне Вермер. Француженка Марго Пино в финальном поединке за золото в весе до 70 кг одержала победу над нидерландской дзюдоисткой Санне ван Дийк, бронзовыми призерами стали хорватка Барбара Матич и шведка Анна Бернхольм.

У мужчин золото в весе до 73 кг завоевал швед Томми Мациас, победивший в финале Рустама Оруджева из Азербайджана, третьими стали азербайджанец Хидаят Хейдаров и грек Георгиос Азоидис. В весовой категории до 81 кг бельгиец Маттиас Кассе победил в поединке за золото болгарина Ивайло Иванова. Третье место заняли грузин Лука Маисурадзе и венгр Аттила Унгвари.

Российские спортсмены не смогли квалифицироваться в финальные схватки, а также в поединки за бронзовые награды. Лучший результат среди российской сборной во второй медальный день Европейских игр показала Дарья Давыдова, уступившая в утешительной схватке в весе до 63 кг польке Каролине Талач. Соревнования по дзюдо продолжатся в понедельник.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 17 золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1761033
2Белоруссия741526
3Украина34411
4Грузия33814
5Италия3328
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Нидерланды1416
10Великобритания1225
11Сербия1124
12Армения1113
13Косово1102
14Чехия1012
14Швеция1012
16Азербайджан0448
16Болгария0448
18Португалия0224
19Греция0213
20Испания0145
21Латвия0112
22Эстония0101
23Румыния0033
23Германия0033
25Молдова0022
26Австрия0011
26Хорватия0011
26Дания0011
26Венгрия0011
26Словения0011
26Турция0011
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