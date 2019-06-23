Российские дзюдоисты не завоевали медалей во второй день Европейских игр

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо не смогла завоевать медалей во второй день Европейских игр в Минске.

В воскресенье дзюдоистки соревновались в весовых категориях до 63 кг и до 70 кг, мужской турнир состоял из состязаний в весе до 73 кг и до 81 кг. У женщин золотую медаль в весе до 63 кг завоевала француженка Кларисс Агбегнену, победившая в финальной схватке британку Элис Шлезингер, бронзовые медали - у итальянки Марии Центракьо и голландки Санне Вермер. Француженка Марго Пино в финальном поединке за золото в весе до 70 кг одержала победу над нидерландской дзюдоисткой Санне ван Дийк, бронзовыми призерами стали хорватка Барбара Матич и шведка Анна Бернхольм.

У мужчин золото в весе до 73 кг завоевал швед Томми Мациас, победивший в финале Рустама Оруджева из Азербайджана, третьими стали азербайджанец Хидаят Хейдаров и грек Георгиос Азоидис. В весовой категории до 81 кг бельгиец Маттиас Кассе победил в поединке за золото болгарина Ивайло Иванова. Третье место заняли грузин Лука Маисурадзе и венгр Аттила Унгвари.

Российские спортсмены не смогли квалифицироваться в финальные схватки, а также в поединки за бронзовые награды. Лучший результат среди российской сборной во второй медальный день Европейских игр показала Дарья Давыдова, уступившая в утешительной схватке в весе до 63 кг польке Каролине Талач. Соревнования по дзюдо продолжатся в понедельник.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 17 золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.