Российские дзюдоисты не завоевали медалей во второй день Европейских игр

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо не смогла завоевать медалей во второй день Европейских игр в Минске.
В воскресенье дзюдоистки соревновались в весовых категориях до 63 кг и до 70 кг, мужской турнир состоял из состязаний в весе до 73 кг и до 81 кг. У женщин золотую медаль в весе до 63 кг завоевала француженка Кларисс Агбегнену, победившая в финальной схватке британку Элис Шлезингер, бронзовые медали - у итальянки Марии Центракьо и голландки Санне Вермер. Француженка Марго Пино в финальном поединке за золото в весе до 70 кг одержала победу над нидерландской дзюдоисткой Санне ван Дийк, бронзовыми призерами стали хорватка Барбара Матич и шведка Анна Бернхольм.
У мужчин золото в весе до 73 кг завоевал швед Томми Мациас, победивший в финале Рустама Оруджева из Азербайджана, третьими стали азербайджанец Хидаят Хейдаров и грек Георгиос Азоидис. В весовой категории до 81 кг бельгиец Маттиас Кассе победил в поединке за золото болгарина Ивайло Иванова. Третье место заняли грузин Лука Маисурадзе и венгр Аттила Унгвари.
Российские спортсмены не смогли квалифицироваться в финальные схватки, а также в поединки за бронзовые награды. Лучший результат среди российской сборной во второй медальный день Европейских игр показала Дарья Давыдова, уступившая в утешительной схватке в весе до 63 кг польке Каролине Талач. Соревнования по дзюдо продолжатся в понедельник.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 17 золотых, шесть серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|17
|6
|10
|33
|2
|Белоруссия
|7
|4
|15
|26
|3
|Украина
|3
|4
|4
|11
|4
|Грузия
|3
|3
|8
|14
|5
|Италия
|3
|3
|2
|8
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|10
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|11
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|12
|Армения
|1
|1
|1
|3
|13
|Косово
|1
|1
|0
|2
|14
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|14
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|16
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|16
|Болгария
|0
|4
|4
|8
|18
|Португалия
|0
|2
|2
|4
|19
|Греция
|0
|2
|1
|3
|20
|Испания
|0
|1
|4
|5
|21
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|22
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|23
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|23
|Германия
|0
|0
|3
|3
|25
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|26
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|26
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|26
|Дания
|0
|0
|1
|1
|26
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|26
|Словения
|0
|0
|1
|1
|26
|Турция
|0
|0
|1
|1