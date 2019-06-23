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Европейские игры-2019

Российский самбист Скрябин завоевал серебро в весе до 74 кг на Европейских играх

В финале спортсмен уступил представителю Грузии Левану Нахуцришвили со счетом 1:5
Станислав Скрябин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Станислав Скрябин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист Станислав Скрябин завоевал серебряную медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 74 кг.

В финале 30-летний россиянин уступил представителю Грузии Левану Нахуцришвили со счетом 1:5. Бронзовые награды достались Степану Попову из Белоруссии и Арсену Газаряну из Армении.

У женщин в весовой категории до 60 кг бронзу завоевала Яна Костенко, победившая в схватке за бронзовые медали Анастасию Шевченко с Украины (2:0). В другой схватке за бронзу испанка Яиса Хименес Лопес победила по дополнительным показателям Кодрину-Михаэлу Ионеску из Румынии (1:1). Золотые награды завоевала белоруска Вера Гореликова, победившая в финальной схватке со счетом 1:0 Сабину Артемчук из Молдавии.

Скрябин является чемпионом мира 2018 года. Костенко является четырехкратной чемпионкой мира (2012, 2013, 2016, 2018), также в активе 31-летней спортсменки серебро (2009) и бронза (2010) первенств мира. Кроме того, она является обладательницей серебра чемпионата Европы (2012) и золота Европейских игр 2015 года

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 17 золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

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Европейские игры-2019
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