Старцев: серебро в балансовых упражнениях акробатики мотивировало на следующую победу

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Серебряная медаль в балансовых упражнениях на Европейских играх в Минске мотивировало российских акробатов Кирилла Старцева и Викторию Аксенову на победу в комбинированных упражнениях среди смешанных пар. Об этом Старцев сказал журналистам в воскресенье.

Аксенова и Старцев заняли первое место среди смешанных пар в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике на Европейских играх. В субботу они завоевали золото в динамических упражнениях и серебро в балансовых. Россияне являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике, прошедшего в 2019 году.

"Вчера я говорил, что могу оценить выступление на пять баллов из 10, сегодня поставил бы нам восьмерку. Вчерашнее серебро очень мотивировало, сегодня глаза горели, мы очень старались, - сказал Старцев. - Сравнивать Европейские игры с чемпионатом Европы мне сложно, потому что на европейском первенстве мы пока не выступали. Это как раз наш следующий старт".

Европейские игры завершатся 30 июня.