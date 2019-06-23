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Европейские игры-2019

Старцев: серебро в балансовых упражнениях акробатики мотивировало на следующую победу

Кирилл Старцев и Виктория Аксенова выиграли золото среди смешанных пар в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Серебряная медаль в балансовых упражнениях на Европейских играх в Минске мотивировало российских акробатов Кирилла Старцева и Викторию Аксенову на победу в комбинированных упражнениях среди смешанных пар. Об этом Старцев сказал журналистам в воскресенье.

Аксенова и Старцев заняли первое место среди смешанных пар в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике на Европейских играх. В субботу они завоевали золото в динамических упражнениях и серебро в балансовых. Россияне являются победителями первого в истории Кубка мира по спортивной акробатике, прошедшего в 2019 году.

"Вчера я говорил, что могу оценить выступление на пять баллов из 10, сегодня поставил бы нам восьмерку. Вчерашнее серебро очень мотивировало, сегодня глаза горели, мы очень старались, - сказал Старцев. - Сравнивать Европейские игры с чемпионатом Европы мне сложно, потому что на европейском первенстве мы пока не выступали. Это как раз наш следующий старт".

Европейские игры завершатся 30 июня.

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Европейские игры-2019
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