Перезагрузка в регби-7. Сборная России стала девятой на домашнем этапе чемпионата Европы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России не основным составом заняла девятое место на домашнем этапе чемпионата Европы по регби-7. Соревнования прошли в спортивном городке спорткомплекса "Лужники" в Москве. В воскресенье завершился первый из двух этапов чемпионата Европы по регби-7, в турнире принимают участие 12 лучших сборных континента, а чемпион Европы определится по большему количеству набранных очков по итогам обоих этапов. Второй этап соревнований пройдет 20-21 июля в польской Лодзи. Важной особенностью московского этапа является то, что лучшие девять команд также получают право принять участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио, который состоится за неделю до второй части чемпионата Европы - 13-14 июля. В 2009 году Международный олимпийский комитет признал регби-7 олимпийским видом спорта, а первые соревнования в рамках Игр прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Девятое место при 12 участниках не является неудачным результатом для сборной России в силу того, что команда играла не основным составом - сильнейшие игроки сборной задействованы в подготовке к Кубку мира по регби-15, который пройдет в сентябре. "Мы готовимся ко второму в истории России Кубку мира, что для нас историческое событие, поэтому наши лучшие игроки отвлечены, чтобы играть в регби-15. Мы пошли на беспрецедентный поступок и были вынуждены пожертвовать чемпионатом Европы, который проводится здесь", - сказал журналистам в воскресенье председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев. Сборная России стартовала на групповом этапе с победы над командой Грузии со счетом 14:12, после чего последовали два поражения - от сборных Испании (0:34) и Англии (0:62). Обе сборные привезли в Москву всех своих лидеров, не позволив недавно собранной российской команде побороться за победу в группе. Для нынешнего состава сборной России чемпионат Европы стал лишь вторым официальным турниром. Заняв третье место в группе, россияне могли претендовать лишь на девятое место по итогам этапа. Стратегические задачи перед легендой Фиджи Сборная России прошла перезагрузку состава не только игроков, но и тренеров: в ноябре команду возглавил фиджийский специалист по прозвищу Волшебник - Вайсале Сереви. Он является обладателем Кубка мира 1997 года по регби-7, считается одним из лучших игроков в регби-7 в истории и включен Международной федерацией регби в зал славы организации. Перед 51-летним тренером стоят не столько тактические задачи, сколько стратегические. По словам Артемьева, Сереви стал лучшим вариантом для сборной России по той причине, что он играл и завоевывал титулы в качестве игрока и знает, как должна быть устроена сборная топ-класса.