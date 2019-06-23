Перезагрузка в регби-7. Сборная России стала девятой на домашнем этапе чемпионата Европы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России не основным составом заняла девятое место на домашнем этапе чемпионата Европы по регби-7. Соревнования прошли в спортивном городке спорткомплекса "Лужники" в Москве.
В воскресенье завершился первый из двух этапов чемпионата Европы по регби-7, в турнире принимают участие 12 лучших сборных континента, а чемпион Европы определится по большему количеству набранных очков по итогам обоих этапов. Второй этап соревнований пройдет 20-21 июля в польской Лодзи. Важной особенностью московского этапа является то, что лучшие девять команд также получают право принять участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио, который состоится за неделю до второй части чемпионата Европы - 13-14 июля. В 2009 году Международный олимпийский комитет признал регби-7 олимпийским видом спорта, а первые соревнования в рамках Игр прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
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Девятое место при 12 участниках не является неудачным результатом для сборной России в силу того, что команда играла не основным составом - сильнейшие игроки сборной задействованы в подготовке к Кубку мира по регби-15, который пройдет в сентябре. "Мы готовимся ко второму в истории России Кубку мира, что для нас историческое событие, поэтому наши лучшие игроки отвлечены, чтобы играть в регби-15. Мы пошли на беспрецедентный поступок и были вынуждены пожертвовать чемпионатом Европы, который проводится здесь", - сказал журналистам в воскресенье председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.
Сборная России стартовала на групповом этапе с победы над командой Грузии со счетом 14:12, после чего последовали два поражения - от сборных Испании (0:34) и Англии (0:62). Обе сборные привезли в Москву всех своих лидеров, не позволив недавно собранной российской команде побороться за победу в группе. Для нынешнего состава сборной России чемпионат Европы стал лишь вторым официальным турниром. Заняв третье место в группе, россияне могли претендовать лишь на девятое место по итогам этапа.
Стратегические задачи перед легендой Фиджи
Сборная России прошла перезагрузку состава не только игроков, но и тренеров: в ноябре команду возглавил фиджийский специалист по прозвищу Волшебник - Вайсале Сереви. Он является обладателем Кубка мира 1997 года по регби-7, считается одним из лучших игроков в регби-7 в истории и включен Международной федерацией регби в зал славы организации. Перед 51-летним тренером стоят не столько тактические задачи, сколько стратегические. По словам Артемьева, Сереви стал лучшим вариантом для сборной России по той причине, что он играл и завоевывал титулы в качестве игрока и знает, как должна быть устроена сборная топ-класса.
Сам тренер наслаждается работой в России и понимает поставленные перед ним задачи. "Мне очень нравится работать в России, хотел бы тренировать здесь как можно дольше, я люблю ездить по разным городам, смотреть игроков 18-21 года, привлекать их к сборам. На этом турнире мы увидели, что нельзя что-либо собрать за пять месяцев - построение новой команды, как строительство дома, требует прочной базы, фундамента. Все топ-команды, представленные на чемпионате Европы, - целостные, профессиональные коллективы, к чему должны стремиться и мы", - сказал Сереви ТАСС.
Сложность задачи отметило и руководство ФРР. Артемьев заявил о доверии, которое оказано Сереви, результатом чего станет подписание контракта по схеме "2+2", несмотря на не самый лучший результат на домашнем этапе чемпионата Европы. "Нельзя во время смены поколений сделать команду за полгода, мы должны увидеть четырехлетний олимпийский цикл. Надо быть реалистами, их победы не за горами, но не сейчас", - сказал он.
Зрители спортивного городка "Лужников", арена которого вмещает 1872 человека, с нетерпением ждали матчей сборной России и с огромной радостью приветствовали победы команды, которые последовали в воскресенье. В матчах за девятое место россияне сначала уверенно обыграли команду Польши (34:17), обеспечив себе путевку на отборочный турнир к Олимпиаде, а затем всухую победили сборную Грузии (14:0) и заняли девятую строчку. Поражение от сборной Грузии не сказалось бы на попадании команды во Францию, так как сборная Уэльса, ставшая пятой, не примет участие в отборе к Играм, тем самым позволит десятой команде московского этапа принять участие в квалификации.
Победителями соревнований стали французы, обыгравшие в финале команду Ирландии со счетом 31:26 и получившие за победу на промежуточном этапе серебряный кубок.