Самбист Багдасарян рассказал, что исключил риск в победном финале Европейских игр

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Аккуратность и сдержанность стали залогом победы российского самбиста Руслана Багдасаряна на Европейских играх в Минске. Об этом Багдасарян рассказал журналистам по завершении турнира.

В воскресенье в финале в весовой категории до 62 кг 26-летний россиянин одержал победу над представителем Греции Саввой Каракизиди, ранее выступавшим за Россию.

"Красивые броски и риск могут стоить золотой медали, аккуратность - залог мастерства. С тренером рассудили, что не надо никуда лезть, золото будет, а схватку покрасивей покажем в следующий раз", - сказал Багдасарян.

"Летом, когда печет солнце, работать усердно на ковре, тренироваться, проливать литры пота, выходить на соревнования - это большое давление. Это европейская Олимпиада, классно, что такие соревнования есть", - добавил он.

По словам самбиста, европейское первенство сильнее по составу чемпионата мира. "На чемпионате Европы, считаю, выступать интереснее, потому что народу меньше, но все настолько подготовлены, что в любой подгруппе будет соперник, с которым придется бодаться и сражаться за победу. А на чемпионате мира выступают, например, американцы, у которых не так развит этот вид спорта, с ними можно размяться, грубо говоря. Европейский уровень очень сильный, здесь очень тесная конкуренция", - подчеркнул Багдасарян.

Европейские игры завершатся 30 июня.