Российский самбист Рябов завоевал золото в весе до 90 кг на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист Сергей Рябов завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 90 кг.

В финале 30-летний россиянин одержал победу над представителем Белоруссии Андреем Казусёнком со счетом 3:1. Бронзовые награды достались грузину Паате Гвиниашвили и сербу Дмитрию Герасименко, ранее выступавшему за Россию.

Рябов является чемпионом мира, также в его активе две серебряные награды первенств мира.

У женщин в весовой категории до 68 кг бронзу завоевала россиянка Марина Мохнаткина. В другой схватке за бронзу победу одержала белоруска Ольга Намазова. Золотую награду завоевала хорватка Люсия Бабич, победившая в финальной схватке со счетом 4:0 Катерину Москалову из Украины.

Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018), также в активе 31-летней спортсменки две золотые награды чемпионатов Европы, золото Универсиады.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 18 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.