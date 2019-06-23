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Европейские игры-2019

Российский самбист Рябов завоевал золото в весе до 90 кг на Европейских играх

В финале россиянин одержал победу над представителем Белоруссии Андреем Казусёнком со счетом 3:1

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист Сергей Рябов завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 90 кг.

В финале 30-летний россиянин одержал победу над представителем Белоруссии Андреем Казусёнком со счетом 3:1. Бронзовые награды достались грузину Паате Гвиниашвили и сербу Дмитрию Герасименко, ранее выступавшему за Россию.

Рябов является чемпионом мира, также в его активе две серебряные награды первенств мира. 

У женщин в весовой категории до 68 кг бронзу завоевала россиянка Марина Мохнаткина. В другой схватке за бронзу победу одержала белоруска Ольга Намазова. Золотую награду завоевала хорватка Люсия Бабич, победившая в финальной схватке со счетом 4:0 Катерину Москалову из Украины.

Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018), также в активе 31-летней спортсменки две золотые награды чемпионатов Европы, золото Универсиады.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 18 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1871035
2Белоруссия771529
3Грузия43815
4Украина35513
5Италия3328
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Нидерланды1416
10Великобритания1225
10Португалия1225
12Сербия1124
13Армения1113
14Косово1102
15Хорватия1012
15Чехия1012
15Швеция1012
18Азербайджан0448
18Болгария0448
20Греция0213
21Испания0145
22Молдова0123
23Латвия0112
24Эстония0101
24Словакия0101
26Румыния0033
26Германия0033
28Турция0022
29Австрия0011
29Дания0011
29Венгрия0011
29Словения0011
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