Российский самбист Рябов завоевал золото в весе до 90 кг на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист Сергей Рябов завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 90 кг.
В финале 30-летний россиянин одержал победу над представителем Белоруссии Андреем Казусёнком со счетом 3:1. Бронзовые награды достались грузину Паате Гвиниашвили и сербу Дмитрию Герасименко, ранее выступавшему за Россию.
Рябов является чемпионом мира, также в его активе две серебряные награды первенств мира.
У женщин в весовой категории до 68 кг бронзу завоевала россиянка Марина Мохнаткина. В другой схватке за бронзу победу одержала белоруска Ольга Намазова. Золотую награду завоевала хорватка Люсия Бабич, победившая в финальной схватке со счетом 4:0 Катерину Москалову из Украины.
Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018), также в активе 31-летней спортсменки две золотые награды чемпионатов Европы, золото Универсиады.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 18 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|18
|7
|10
|35
|2
|Белоруссия
|7
|7
|15
|29
|3
|Грузия
|4
|3
|8
|15
|4
|Украина
|3
|5
|5
|13
|5
|Италия
|3
|3
|2
|8
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|10
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|10
|Португалия
|1
|2
|2
|5
|12
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|13
|Армения
|1
|1
|1
|3
|14
|Косово
|1
|1
|0
|2
|15
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|15
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|15
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|18
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|18
|Болгария
|0
|4
|4
|8
|20
|Греция
|0
|2
|1
|3
|21
|Испания
|0
|1
|4
|5
|22
|Молдова
|0
|1
|2
|3
|23
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|24
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|24
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|26
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|26
|Германия
|0
|0
|3
|3
|28
|Турция
|0
|0
|2
|2
|29
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|29
|Дания
|0
|0
|1
|1
|29
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|29
|Словения
|0
|0
|1
|1