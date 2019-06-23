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Европейские игры-2019

Гимнастка Максимова назвала чудом хорошее выступление с мячами на Европейских играх

Российские спортсменки выиграли бронзовые награды Игр в Минске в групповых упражнениях в многоборье

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Анастасия Максимова назвала чудом первое место в упражнении с мячами на Европейских играх в Минске. Такое мнение спортсменка высказала журналистам после соревнований.

В воскресенье российские гимнастки в групповых упражнениях завоевали бронзовые награды в многоборье, россиянки набрали в сумме 51,700 балла. За упражнение с пятью мячами гимнастки получили оценку 27,300 балла, заняв первое место. Сборную России представляли Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова.

"Это победа прежде всего нашего тренера Ирины Винер. Наша команда сформировалась за пару дней до выезда - у одной девочки случилась травма, другую поменяли. Это чудо, что в таком составе мы выступили очень хорошо в упражнении с мячами и чуть-чуть не дотянули в упражнении с обручами, - сказала Максимова. - Мне и Вере не впервой так возвращаться в команду, но нужно было притереться друг к другу, думаю, Вере было сложнее, у нее была новая партия".

Первое место в многоборье заняла сборная Белоруссии (52,600), серебро досталось команде Болгарии (52,550). Европейские игры завершатся 30 июня.

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Европейские игры-2019
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