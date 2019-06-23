Российская самбистка Кусанова завоевала серебро в весе до 80 кг на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Жанара Кусанова завоевала серебряную медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 80 кг.

В финальной схватке 28-летняя россиянка уступила по дополнительным показателям Марии Оряшковой из Белоруссии (1:1). Бронзу завоевали белоруска Светлана Тимошенко и украинка Галина Ковальская.

Кусанова является обладательницей серебра Универсиады 2013 года.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.