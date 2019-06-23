Российская самбистка Кусанова завоевала серебро в весе до 80 кг на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Жанара Кусанова завоевала серебряную медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 80 кг.
В финальной схватке 28-летняя россиянка уступила по дополнительным показателям Марии Оряшковой из Белоруссии (1:1). Бронзу завоевали белоруска Светлана Тимошенко и украинка Галина Ковальская.
Кусанова является обладательницей серебра Универсиады 2013 года.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|19
|8
|10
|37
|2
|Белоруссия
|7
|8
|15
|30
|3
|Грузия
|5
|3
|8
|16
|4
|Украина
|3
|5
|5
|13
|5
|Италия
|3
|3
|2
|8
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|10
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|11
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|11
|Португалия
|1
|2
|2
|5
|13
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|14
|Армения
|1
|1
|1
|3
|15
|Косово
|1
|1
|0
|2
|16
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|16
|Словения
|1
|0
|1
|2
|16
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|20
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|21
|Греция
|0
|2
|2
|4
|22
|Испания
|0
|1
|4
|5
|23
|Молдова
|0
|1
|2
|3
|24
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|25
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|25
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|27
|Германия
|0
|0
|3
|3
|27
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|29
|Турция
|0
|0
|2
|2
|30
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|30
|Дания
|0
|0
|1
|1
|20
|Венгрия
|0
|0
|1
|1