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Европейские игры-2019

Российская самбистка Кусанова завоевала серебро в весе до 80 кг на Европейских играх

В финальной схватке россиянка уступила по дополнительным показателям Марии Оряшковой из Белоруссии
Жанара Кусанова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Жанара Кусанова
© Станислав Красильников/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Жанара Кусанова завоевала серебряную медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 80 кг.

В финальной схватке 28-летняя россиянка уступила по дополнительным показателям Марии Оряшковой из Белоруссии (1:1). Бронзу завоевали белоруска Светлана Тимошенко и украинка Галина Ковальская.

Кусанова является обладательницей серебра Универсиады 2013 года.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1981037
2Белоруссия781530
3Грузия53816
4Украина35513
5Италия3328
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Великобритания1225
11Португалия1225
13Сербия1124
14Армения1113
15Косово1102
16Хорватия1012
16Чехия1012
16Словения1012
16Швеция1012
20Азербайджан0448
21Греция0224
22Испания0145
23Молдова0123
24Латвия0112
25Эстония0101
25Словакия0101
27Германия0033
27Румыния0033
29Турция0022
30Австрия0011
30Дания0011
20Венгрия0011

 

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