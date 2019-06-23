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Европейские игры-2019

Российский самбист Осипенко завоевал бронзу в весе свыше 100 кг на Европейских играх

В схватке за бронзу спортсмен одержал победу над представителем Украины Станиславом Бондаренко

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист Артем Осипенко завоевал бронзовую медаль на Европейских играх в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят в Минске.

В схватке за бронзу 31-летний россиянин одержал победу над представителем Украины Станиславом Бондаренко (1:0). В другой схватке за бронзу серб Владимир Гайич победил испанца Давида Фернандеса Родригеса (6:0). Золото завоевал грузин Бека Бердзенишвили, победивший в финале белоруса Юрия Рыбака (8:0).

Осипенко является семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. Он был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Европейских игр в Минске.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, девять серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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Европейские игры-2019
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