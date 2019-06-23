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Европейские игры-2019

Россиянка Старыгина завоевала серебро в метании копья на Европейских играх

Золото выиграла представительница Белоруссии Татьяна Холодович, бронза досталась Мадаре Паламейке из Латвии

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Екатерина Старыгина заняла второе место в метании копья на Европейских играх, которые проходят в Минске.

23-летняя россиянка показала результат 63,57 метра. Золото завоевала представительница Белоруссии Татьяна Холодович (64,37 м), бронза досталась Мадаре Паламейке из Латвии (63,22).

Старыгина является победительницей чемпионата мира среди юниоров. Также в ее активе две серебряные награды зимнего Кубка Европы по метаниям среди молодежи (2013, 2015).

Ранее в воскресенье сборная России по легкой атлетике напрямую вышла в полуфинал Европейских игр.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1991038
2Белоруссия991533
3Грузия53816
4Украина46515
5Италия4329
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Португалия1236
12Великобритания1225
13Сербия1124
14Армения1113
14Чехия1113
16Косово1102
17Хорватия1012
17Словения1012
17Швеция1012
20Азербайджан0448
21Греция0235
22Испания0145
23Молдова0123
23Латвия0123
25Эстония0101
25Словакия0101
27Германия0033
27Румыния0033
29Венгрия0022
29Турция0022
31Австрия0011
31Дания0011
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