Россиянка Старыгина завоевала серебро в метании копья на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Екатерина Старыгина заняла второе место в метании копья на Европейских играх, которые проходят в Минске.

23-летняя россиянка показала результат 63,57 метра. Золото завоевала представительница Белоруссии Татьяна Холодович (64,37 м), бронза досталась Мадаре Паламейке из Латвии (63,22).

Старыгина является победительницей чемпионата мира среди юниоров. Также в ее активе две серебряные награды зимнего Кубка Европы по метаниям среди молодежи (2013, 2015).

Ранее в воскресенье сборная России по легкой атлетике напрямую вышла в полуфинал Европейских игр.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.