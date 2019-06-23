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Европейские игры-2019

Российские самбисты завоевали медали во всех 18 категориях на Европейских играх

Отечественные атлеты победили в общекомандном зачете турнира по самбо
Артем Осипенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Артем Осипенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российские самбисты завоевали 18 медалей - семь золотых, три серебряные и восемь бронзовых - на Европейских играх, которые проходят в Минске. Турнир по самбо завершился в воскресенье.

Всего было разыграно 18 комплектов наград - по девять у мужчин и женщин. Российские самбисты завоевали медали во всех весовых категориях. Золотые медали на Играх в Минске выиграли Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), Диана Рябова (до 52 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Руслан Багдасарян до 62 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг).

Серебро в активе Жанары Кусановой (до 80 кг), Саяна Хертека (до 57 кг) и Станислава Скрябина (до 74 кг). Бронза досталась Яне Костенко (до 60 кг), Марине Мохнаткиной (до 65), Галине Амбарцумян (до 72 кг), Анне Балашовой (свыше 80 кг), Андрею Кубарькову (до 52 кг), Никите Клецкову (до 68 кг), Альсиму Черноскулову (до 100 кг) и Артему Осипенко (свыше 100 кг).

Россияне победили в общекомандном зачете турнира по самбо. На втором месте сборная Грузии (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали), на третьем - команда Белоруссии (3-4-8). Всего медали завоевали представители 15 стран.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, девять серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия1991038
2Белоруссия991533
3Грузия53816
4Украина46515
5Италия4329
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Португалия1236
12Великобритания1225
13Сербия1124
14Армения1113
14Чехия1113
16Косово1102
17Хорватия1012
17Словения1012
17Швеция1012
20Азербайджан0448
21Греция0235
22Испания0145
23Молдова0123
23Латвия0123
25Эстония0101
25Словакия0101
27Германия0033
27Румыния0033
29Венгрия0022
29Турция0022
31Австрия0011
31Дания0011

 

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