Российские самбисты завоевали медали во всех 18 категориях на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российские самбисты завоевали 18 медалей - семь золотых, три серебряные и восемь бронзовых - на Европейских играх, которые проходят в Минске. Турнир по самбо завершился в воскресенье.

Всего было разыграно 18 комплектов наград - по девять у мужчин и женщин. Российские самбисты завоевали медали во всех весовых категориях. Золотые медали на Играх в Минске выиграли Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), Диана Рябова (до 52 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Руслан Багдасарян до 62 кг), Андрей Перепелюк (до 82 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг).

Серебро в активе Жанары Кусановой (до 80 кг), Саяна Хертека (до 57 кг) и Станислава Скрябина (до 74 кг). Бронза досталась Яне Костенко (до 60 кг), Марине Мохнаткиной (до 65), Галине Амбарцумян (до 72 кг), Анне Балашовой (свыше 80 кг), Андрею Кубарькову (до 52 кг), Никите Клецкову (до 68 кг), Альсиму Черноскулову (до 100 кг) и Артему Осипенко (свыше 100 кг).

Россияне победили в общекомандном зачете турнира по самбо. На втором месте сборная Грузии (четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали), на третьем - команда Белоруссии (3-4-8). Всего медали завоевали представители 15 стран.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, девять серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.