Футболистки сборной Англии сыграют с норвежками в 1/4 финала чемпионата мира

ТАСС, 23 июня. Женская сборная Англии по футболу победила команду Камеруна со счетом 3:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходит во Франции.

Голы забили Стефани Хьюстон (14-я минута), Эллен Уайт (45) и Алекс Гринвуд (58).

В 1/4 финала английские футболистки сыграют с командой Норвегии, которая в субботу в своем матче 1/8 финала обыграла австралиек в серии пенальти. Встреча пройдет 27 июня.

В чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.