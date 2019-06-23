Дина Аверина рассказала, что болела за Алину Загитову на Олимпиаде 2018 года

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Восьмикратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина болела за фигуристку Алину Загитову на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом Аверина в воскресенье рассказала журналистам после соревнований на Европейских играх в Минске.

"На Олимпиаде-2018 я болела за Загитову, - сказала гимнастка. - Мы с ней общаемся, Арина (сестра Дины, трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике - прим. ТАСС) тоже".

Перед Олимпийскими играми Загитова, для которой тот сезон стал первым на взрослом уровне, выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, на Играх в Пхёнчхане спортсменка завоевала единственную для команды олимпийских атлетов из России личную золотую медаль. Спортсменка, которой на тот момент было 15 лет, опередила соотечественницу Евгению Медведеву, считавшуюся фаворитом турнира. В прошедшем сезоне Загитова победила на чемпионате мира в Японии, став первой российской (и второй в мире) фигуристкой, выигравшей все крупные турниры во взрослой карьере.

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.