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Европейские игры-2019

Россиянин Иванюк завоевал серебро в прыжках в высоту на Европейских играх

Золото выиграл белорус Максим Недосеков, бронза досталась представителю Украины Богдану Бондаренко
Илья Иванюк Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Илья Иванюк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту на Европейских играх, которые проходят в Минске.

26-летний спортсмен показал результат 2,26 метра. Золото завоевал белорус Максим Недосеков (2,27), бронза досталась представителю Украины Богдану Бондаренко (2,21).

Иванюк является бронзовым призером чемпионата Европы. Также в его активе золото первенства Европы среди молодежи.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия19101039
2Белоруссия1091534
3Украина56517
4Грузия53816
5Италия43310
6Бельгия3115
7Франция3025
8Израиль2204
9Болгария1449
10Нидерланды1416
11Португалия1236
12Великобритания1225
13Чехия1214
14Сербия1124
15Армения1113
16Косово1102
17Хорватия1012
17Словения1012
17Швеция1012
20Азербайджан0448
21Греция0235
22Испания0145
23Молдова0123
23Латвия0123
25Эстония0101
25Словакия0101
27Германия0033
27Румыния0033
29Венгрия0022
29Турция0022
31Австрия0011
31Дания0011

 

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