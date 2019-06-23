Россиянин Иванюк завоевал серебро в прыжках в высоту на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту на Европейских играх, которые проходят в Минске.

26-летний спортсмен показал результат 2,26 метра. Золото завоевал белорус Максим Недосеков (2,27), бронза досталась представителю Украины Богдану Бондаренко (2,21).

Иванюк является бронзовым призером чемпионата Европы. Также в его активе золото первенства Европы среди молодежи.

В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.