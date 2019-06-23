Россиянин Иванюк завоевал серебро в прыжках в высоту на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту на Европейских играх, которые проходят в Минске.
26-летний спортсмен показал результат 2,26 метра. Золото завоевал белорус Максим Недосеков (2,27), бронза досталась представителю Украины Богдану Бондаренко (2,21).
Иванюк является бронзовым призером чемпионата Европы. Также в его активе золото первенства Европы среди молодежи.
В общекомандном зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|19
|10
|10
|39
|2
|Белоруссия
|10
|9
|15
|34
|3
|Украина
|5
|6
|5
|17
|4
|Грузия
|5
|3
|8
|16
|5
|Италия
|4
|3
|3
|10
|6
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|7
|Франция
|3
|0
|2
|5
|8
|Израиль
|2
|2
|0
|4
|9
|Болгария
|1
|4
|4
|9
|10
|Нидерланды
|1
|4
|1
|6
|11
|Португалия
|1
|2
|3
|6
|12
|Великобритания
|1
|2
|2
|5
|13
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|14
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|15
|Армения
|1
|1
|1
|3
|16
|Косово
|1
|1
|0
|2
|17
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|17
|Словения
|1
|0
|1
|2
|17
|Швеция
|1
|0
|1
|2
|20
|Азербайджан
|0
|4
|4
|8
|21
|Греция
|0
|2
|3
|5
|22
|Испания
|0
|1
|4
|5
|23
|Молдова
|0
|1
|2
|3
|23
|Латвия
|0
|1
|2
|3
|25
|Эстония
|0
|1
|0
|1
|25
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|27
|Германия
|0
|0
|3
|3
|27
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|29
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|29
|Турция
|0
|0
|2
|2
|31
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|31
|Дания
|0
|0
|1
|1