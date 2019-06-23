Самбист Рябов отметил тяжелую подготовку к Европейским играм в Минске

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист Сергей Рябов отметил, что ему тяжело давалась подготовка к Европейским играм. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финальной схватки в Минске.

В воскресенье Рябов завоевал золото в весовой категории до 90 кг, в финале одержав победу над представителем Белоруссии Андреем Казусёнком со счетом 3:1.

"Была очень сложная подготовка - лето, жарко, все уже в отпуске, а мы тренировались и готовились. Европейские игры - это большой шаг самбо на пути к Олимпиаде. Самбо вполне достойно занять место в олимпийской семье. Знал, что с трибуны на меня смотрит мой сын, и это тоже двигало меня вперед", - сказал Рябов.

Рябов является чемпионом мира, также в его активе две серебряные награды первенств мира.