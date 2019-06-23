Российские бойцы победили в общекомандном зачете ЧЕ по смешанным единоборствам

ТАСС, 23 июня. Россияне завоевали пять золотых, три серебряные и бронзовую медаль на чемпионате Европы по смешанным единоборствам, который завершился в Риме.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Второй стала команда Бахрейна (пять золотых и бронзовая медали), на третьей строчке расположилась сборная Украины (2-2-3).

Золотые медали на чемпионате Европы выиграли Виктория Дудакова (весовая категория до 61,2 кг), Магомед Алиев (до 52,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг) и Игорь Глазков (до 93 кг).

Серебро в активе Сулеймана Бершигадова (до 56,7 кг), Евгения Морозова (до 77,1 кг) и Гаджимурада Багаудинова (до 120,2 кг). Бронза досталась Магомедрасулу Гусенгаджиеву (до 61,2).

Чемпионат Европы по ММА проходил с 18 по 23 июня. В турнире принимали участие 314 бойцов из 36 стран в 16 весовых категориях. Чемпионат Европы впервые прошел под эгидой двух международных организаций - Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) и Международной ассоциации ММА (WMMAA).