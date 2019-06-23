Тренер Дины Авериной считает, что статус лидера сильно давит на гимнастку

20-летняя Аверина в воскресенье завоевала две золотые медали Европейских игр, победив в упражнениях с лентой и обручем. Также она удостоилась бронзы в упражнениях с мячом и серебра в упражнениях с булавами. В субботу она завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье.

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Дина Аверина, как и партнерши по сборной России, соревнуются под давлением статуса лучших в мировой художественной гимнастике, что дается очень тяжело. Об этом в воскресенье после завершения турнира по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске заявила журналистам тренер Авериной Вера Шаталина.

"Она [Дина] строже к себе относится, она все время собой недовольна, у меня впервые такие самокритичные спортсменки, - сказала Шаталина. - Статус лидера давит, конечно, сейчас работать надо больше, чем раньше, для нас не дай бог приехать с серебряной медалью, поэтому очень трудно, правда. Мы все время карабкаемся наверх, чтобы оторваться от соперников, они сильно подтянулись, сейчас очень серьезная конкуренция как внешняя, так и внутренняя. Прибавляют все, очень активно следим за своими соперницами, учиться нужно всю жизнь".

"О внутренней конкуренции очень давно мечтала Ирина Александровна (главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова - прим. ТАСС), она ее создала, это подстегивает, это здорово. Скамейка запасных очень большая, очень серьезная, много молодых девочек, которые на следующий год переходят во взрослую группу", - добавила она.

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.