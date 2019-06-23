Гимнастка Дина Аверина призналась, что на турнирах старается не зацикливаться на задачах

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка Европейских игр - 2019 по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина перед соревнованиями не зацикливается на задачах и старается разгрузить мысли. Об этом она рассказала в воскресенье журналистам.
На Европейских играх в Минске Аверина завоевала пять медалей - три золотые, серебряную и бронзовую.
"С каждым годом, с каждым стартом все сложнее и сложнее эмоционально, есть давление, потому что каждый раз тебя воспринимают чемпионкой, которая обязана выиграть. На самом деле я никогда не ставлю перед собой такую задачу, потому что надо приезжать на соревнования с пустой головой, делать, что умеешь, и показывать свой максимум. Свое имя нужно завоевывать каждый раз заново. Очень тяжело доказывать свой статус, легко скатиться назад, а подняться очень тяжело", - сказала Аверина.
"Всегда получаю удовольствие, когда хорошо выступаю, в последнее время слезы на глазах. Я очень рада, это для меня как первый старт, я каждый раз езжу как в последний раз. После побед я всегда забываю, что и где выиграла, сегодня ты на пьедестале, завтра ты никто", - добавила она.
Аверина призналась, что на Европейских играх ей было выступать даже сложнее, чем на чемпионатах мира и Европы.
"Сюда я ехала с мыслью показать, что умею. Каждый старт важен, а этот был очень важен для меня и карьеры, было немного сложно, здесь было даже сложнее выступать, чем на чемпионатах мира и Европы, одной тяжело выступать за Россию. Это была репетиция перед Олимпиадой, хоть я еще не была на Олимпийских играх, но мне кажется, там будут такие же условия, такая же организация. В этом году на чемпионате мира будет отбор на Олимпиаду, нужно еще отобраться туда", - заключила спортсменка.
После Минска хочется поспать
Аверина призналась, что после завершения соревнований мечтает выспаться. "Не люблю дискотеки, я люблю поспать. Хочу поскорее прилететь в Москву и увидеться с Аришей (сестрой Ариной - прим. ТАСС), семьей, собачкой, лечь удобно на кроватку и поспать", - рассказала гимнастка.
20-летняя Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.