Гимнастка Дина Аверина призналась, что на турнирах старается не зацикливаться на задачах

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка Европейских игр - 2019 по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина перед соревнованиями не зацикливается на задачах и старается разгрузить мысли. Об этом она рассказала в воскресенье журналистам.

На Европейских играх в Минске Аверина завоевала пять медалей - три золотые, серебряную и бронзовую.

"С каждым годом, с каждым стартом все сложнее и сложнее эмоционально, есть давление, потому что каждый раз тебя воспринимают чемпионкой, которая обязана выиграть. На самом деле я никогда не ставлю перед собой такую задачу, потому что надо приезжать на соревнования с пустой головой, делать, что умеешь, и показывать свой максимум. Свое имя нужно завоевывать каждый раз заново. Очень тяжело доказывать свой статус, легко скатиться назад, а подняться очень тяжело", - сказала Аверина.

"Всегда получаю удовольствие, когда хорошо выступаю, в последнее время слезы на глазах. Я очень рада, это для меня как первый старт, я каждый раз езжу как в последний раз. После побед я всегда забываю, что и где выиграла, сегодня ты на пьедестале, завтра ты никто", - добавила она.