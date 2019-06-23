Столица зимних Олимпийских игр 2026 года будет выбрана на сессии МОК

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) выберет столицу зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. На их проведение претендуют Стокгольм (Швеция) и Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Выборы столицы Игр станут главным событием 134-й сессии МОК, которая пройдет в Лозанне с 24 по 26 июня. Победитель будет объявлен в понедельник, ориентировочно в 19:00 мск.

Перед началом процедуры голосования заявочные комитеты Милана и Стокгольма представят сессии свои концепции проведения Олимпийских игр, после с отчетом выступит оценочная комиссия МОК, которая расскажет о слабых и сильных сторонах кандидатов.

Плюсы и минусы

Фаворитом считается совместная заявка Милана и Кортина-д'Ампеццо. Спортивные объекты на севере Италии расположены компактнее, чем у конкурента. Если Стокгольм получит право на проведение Игр, то соревнования планируется проводить не только на территории Швеции, но и в Латвии, где есть санно-бобслейная трасса, подходящая для проведения олимпийских стартов - строить дорогостоящий объект в планах скандинавов нет. Вместе с тем, соревнования по горнолыжным видам спорта планируется проводить в Оре, который расположен в 450 км от шведской столицы.

Чтобы сделать Игры более компактными, заявочный комитет Стокгольма даже отказался от идеи проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Фалуне и Эстерсунде соответственно. И это несмотря на то, что эти города недавно принимали чемпионаты мира. Для проведения соревнований по этим видам спорта предлагается построить стадион рядом со Стокгольмом.

Не в пользу скандинавской заявки говорят и социологические опросы, которые показывают, что идея проведения Олимпийских игр не пользуется большой поддержкой у шведов, хотя недавно представители заявочного комитета отмечали рост популярности в стране планов по проведению Игр. Поддержать заявку в Лозанну приехали кронпринцесса Швеции Виктория и премьер-министр Стефан Лёвен.

Заявку Милана на государственном уровне будет представлять премьер-министр Италии Джузеппе Конте. В числе ее преимуществ не только более компактное расположение олимпийских объектов, но и опыт проведения Игр, которым обладает Италия. Если не учитывать, что шведская столица была местом проведения олимпийских соревнований по конному спорту в 1956 году (остальные медали разыгрывались в австралийском Мельбурне), то последний раз Игры там проходили 107 лет назад. В те годы они еще даже не разделялись на зимние и летние.

У Италии в этом плане ситуация обстоит лучше: в 2006 году олимпийской столицей был Турин, в 1960-м - Рим, в 1956-м - Кортина-д'Ампеццо. Именно в Кортина-д'Ампеццо советская сборная впервые приняла участие в зимних Играх и сразу стала победителем медального зачета.

В пользу итальянской заявки говорит и то, что арена для церемонии открытия и закрытия Олимпиады уже готова. Для этих целей предлагается использовать "Сан-Сиро" - домашний стадион футбольных грандов "Милана" и "Интера".

Реформы выбора

Избирать олимпийскую столицу будут члены МОК. Сейчас их 95, однако точное число прибывших на сессию делегатов станет понятно только в понедельник утром. При этом в голосовании не смогут принять участие пятеро: три представителя от Италии и двое - от Швеции. Причина - конфликт интересов. Чтобы его избежать даже пришлось переносить место проведения 134-й сессии МОК - изначально она должна была пройти в Милане, однако после утверждения города одним из кандидатов, место выбора олимпийской столицы было перенесено в Лозанну.

Свой голос на выборах должны будут отдать два представителя от России: президент национальной федерации тенниса Шамиль Тарпищев и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Предстоящие выборы уникальны и тем, что после их окончания сессия МОК может кардинально изменить процедуру избрания олимпийских столиц, новые стандарты планируется принять уже в Лозанне. Их смысл заключается в том, что МОК будет сам проявлять инициативу в вопросе выбора места проведения Игр.

Цель - сократить расходы стран на заявочные кампании и избежать массовых отказов городов от борьбы за Олимпиаду, что бьет по имиджу Игр.

Во время последних заявочных кампаний города довольно часто отказывались от своих олимпийских амбиций. Игры 2026 года тому пример: изначально на них претендовали семь городов, однако до финиша дошло лишь два. Четыре кандидата отказались от идеи проводить Игры, поскольку их заявки не нашли поддержки на референдуме.

Общественное одобрение проведения Игр, кстати, сейчас предлагается закрепить в Олимпийской хартии, что станет еще одним важным изменением в процедуре выбора столицы. В итоге новая система определения олимпийских столиц может привести к тому, что города будут выбираться на безальтернативной основе, путем переговоров МОК с наиболее подходящим кандидатом. Как это произошло при выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые без голосования, путем соглашения сторон, между собой поделили Париж и Лос-Анджелес. Но президент МОК Томас Бах при этом однажды оговорился, что новая система не будет исключать вероятности выбора олимпийской столицы путем голосования.

Боксерский вопрос

Еще одной важной темой сессии МОК станет проведение боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года без участия Международной ассоциации бокса (AIBA). Исполком МОК рекомендовал сессии лишить признания международную федерацию и провести олимпийский боксерский турнир без ее участия. Практически нет сомнений в том, что сессия поддержит это предложение, тем более что специальная комиссия уже разработала концепцию проведения турнира.

Он пройдет в 13 весовых категориях, из которых мужчинам будет отведено восемь, женщинам - пять. В турнире примут участие 286 спортсменов (186 мужчин и 100 женщин). МОК пошел на значительное, по сравнению с Олимпийскими играми - 2016 в Рио-де-Жанейро, расширение женской квоты в ущерб мужской (в боксерском турнире Олимпиады-2016 участвовало 250 мужчин и 36 женщин) для соблюдения гендерного равенства.

Согласно новому формату квалификации, отбор на Игры будет проводиться на четырех континентальных турнирах, а также на Всемирном квалификационном турнире. Указанные соревнования будут проводиться в период с января по май 2020 года, страны, которые примут мероприятия, будут определены из числа организаторов прошлых и будущих Олимпийских игр.