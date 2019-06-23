Российский теннисист Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 24 июня. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.
В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP две недели назад после того, как на завершившемся 9 июня Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.
Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 13-е место (2625 очков), Андрей Рублев поднялся на 78-е место (696).
Первая тройка не изменилась - серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 24 июня:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6620;
- 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595;
- 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4405;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4215;
- 7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;
- 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3610;
- 9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2980;
- 10 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785...
- 13 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
- 78 (83). Андрей Рублев (Россия) - 696.