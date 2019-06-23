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Российский теннисист Хачанов сохранил девятое место в рейтинге ATP

Серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг

ТАСС, 24 июня. Россиянин Карен Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

В активе 23-летнего теннисиста 2980 очков. Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP две недели назад после того, как на завершившемся 9 июня Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Даниил Медведев также сохранил свою позицию в рейтинге и занимает 13-е место (2625 очков), Андрей Рублев поднялся на 78-е место (696).

Первая тройка не изменилась - серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг, следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 24 июня:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
  • 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6620;
  • 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595;
  • 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4405;
  • 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4215;
  • 7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;
  • 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3610;
  • 9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2980;
  • 10 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785...
  • 13 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
  • 78 (83). Андрей Рублев (Россия) - 696.
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