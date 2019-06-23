СМИ: камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за работы VAR на ЧМ

ТАСС, 24 июня. Футболистки сборной Камеруна раскритиковали работу системы видеоассистента рефери (VAR) в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Англии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу англичанок. В конце первого тайма сборная Англии забила второй гол, который был засчитан только после использования VAR. Это разозлило камерунских футболисток, они даже хотели уйти с поля, а в подтрибунном помещении несколько игроков обвинили ФИФА в расизме. Кроме того, во втором тайме после использования VAR был отменен гол сборной Камеруна.

В 1/4 финала английские футболистки сыграют с командой Норвегии. Встреча пройдет 27 июня. Турнир проходит во Франции.