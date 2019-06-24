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Российские волейболисты проиграли бразильцам в матче Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 0-3

ТАСС, 24 июня. Мужская сборная России уступила команде Бразилии в 12-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча, которая завершилась со счетом 3-0 в пользу бразильцев, прошла в Куябе (Бразилия).

Сборная России занимает в турнирной таблице четвертое место, одержав девять побед и набрав 26 очков. Лидирует команда Бразилии (11 побед, 30 очков). Следующую встречу российские волейболисты сыграют 28 июня в Брисбене с австралийцами.

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят турнир в один круг. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейший коллектива выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

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