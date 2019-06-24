Самый ценный игрок финала плей-офф НБА Кавай Леонард станет свободным агентом

ТАСС, 24 июня. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" Кавай Леонард откажется от опции контракта на следующий сезон в $21,3 млн и станет свободным агентом. Об этом сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на свои источники.

Сам баскетболист был бы не прочь вернуться в родную Калифорнию, тем не менее "Торонто" остается одним из фаворитов на подписание 27-летнего Леонарда. Только канадский клуб может предложить форварду максимальный пятилетний контракт на $190 млн.

В завершившемся сезоне НБА "Торонто" впервые в своей истории стал чемпионом, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт" со счетом 4-2. Леонард был признан самым ценным игроком финала, в плей-офф в 24 матчах он в среднем набирал 30,5 очка и делал 9,1 подбора. В своем единственном сезоне в "Торонто" форвард в среднем набирал 26,6 очка и делал 7,3 подбора, что является лучшим результатом в его карьере.