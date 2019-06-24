Баскетболист клуба "Голден Стэйт" Карри может сыграть за сборную США на ОИ-2020

ТАСС, 24 июня. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри может сыграть на Олимпийских играх 2020 года в составе сборной США. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание USA Today.

В завершившемся сезоне НБА "Голден Стэйт" уступил в финальной серии плей-офф "Торонто" со счетом 2-4.

"Знаю, что там будет потрясающая энергетика. Я никогда не играл на Олимпиаде, но был на двух чемпионатах мира, так что у меня есть опыт выступлений за национальную команду. Но, как говорят другие, ничто не сравнится с Олимпийскими играми", - сказал 31-летний Карри.

Карри выступает за "Голден Стэйт" с 2009 года. В прошедшем сезоне защитник провел 69 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 27,3 очка, делая 5,3 отбора и 5,2 передачи, в плей-офф турнира он сыграл в 22 встречах, в которых набирал 28,2 очка. Он является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), также баскетболист дважды становился самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата. В составе сборной США Карри дважды выиграл чемпионаты мира (2010, 2014).

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. Сборная США является рекордсменом Олимпиад по количеству побед в мужских соревнованиях по баскетболу - американцы выигрывали золото 15 раз.