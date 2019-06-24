Международный олимпийский комитет заключил спонсорские соглашения на $3 млрд

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) заключил спонсорские соглашения до 2032 года с американской компанией по производству и дистрибуции напитков Coca-Cola и китайской компанией по производству молочных продуктов China Mengniu Dairy на общую сумму в $3 млрд. Об этом сообщает Financial Times .

Церемония подписания контрактов состоялась перед началом 134-й сессии МОК, которая пройдет в Лозанне с 24 по 26 июня, главным ее событием станут выборы столицы зимних Олимпийских игр 2026 года. На их проведение претендуют Стокгольм, а также Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).

"Это долгосрочное соглашение является еще одним подтверждением актуальности и стабильности Олимпийских игр в эти времена неопределенности. Наш давний партнер, культовый американский бренд Coca-Cola и молодая китайская компания Mengniu являются прекрасным примером объединяющей силы олимпийского духа. Это партнерство придаст еще одно измерение продвижению олимпийских ценностей во всем мире", - сказал президент МОК Томас Бах.

Соглашения рассчитаны до 2032 года и предусматривают инвестиции в традиционные и цифровые медиа. Данный контракт продлит партнерство Coca-Cola с олимпийским движением до 104 лет - компания является самым продолжительным постоянным партнером Игр.