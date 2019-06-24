МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Копия договора, подписанного 31-летним спортсменом, оказалась в распоряжении ТАСС.

В соглашении прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

В начале июня появилась информация в российских СМИ, что Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который ответил отказом на предложение подписать контракт с СБР. Позже тренер команды Тюменской области Максим Кугаевский опроверг эту информацию, заявив, что Гараничев не мог отказаться от подписания контракта, поскольку даже не видел его текста. Специалист также добавил, что по той же причине договор не подписал лидер сборной страны, призер чемпионата мира Александр Логинов.

По информации ТАСС, Гараничев подписал контракт после встречи с президентом СБР Владимиром Драчевым в Чайковском (Пермский край), где национальная команда проводила учебно-тренировочный сбор. Логинов пока соглашение не подписал, поскольку хочет проконсультироваться с юристами.