Сборная России по настольному теннису проиграла в четвертьфинале Европейских игр в миксте

МИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены Полина Михайлова и Александр Шибаев уступили представителям Румынии Бернадетте Сзокс и Овидиу Йонеску в четвертьфинальном матче по настольному теннису среди смешанных команд на Европейских играх в Минске.

Встреча завершилась со счетом 0-3 (3:11, 7:11, 8:11). В полуфинале румыны встретятся с победителем матча между спортсменами из Франции и Белоруссии.

32-летняя Михайлова является четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы. 28-летний Шибаев является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Победители и призеры турнира по настольному теннису среди смешанных команд определятся 25 июня. Европейские игры завершатся 30 июня.