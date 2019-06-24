UFC не откажется от работы девушек в октагоне во время турнира в Абу-Даби

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Девушки, демонстрирующие зрителям таблички с номерами раундов (оctagon girls), будут работать на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который состоится 7 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

"Октагон-герлз" (англ. оctagon girls) - девушки, которые выносят таблички с номерами раундов во время поединков в смешанных единоборствах (ММА). Название произошло от английского слова оctagon ("клетка"), которым обозначается место, где происходят бои. В профессиональном боксе таблички выносят так называемые ринг-герлз (ring girls). Как правило, форма одежды девушек - купальники, либо открытые спортивные комплекты.

"Октагон-герлз будут работать на турнире в Абу-Даби", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какой будет форма одежды девушек.

В 2015 году глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что ринг-герлз на мероприятиях компании будут выходить в одежде. Рябинский объяснил данное решение необходимостью учитывать традиции религии спортсменов, которые выступают на соревнованиях, а также гостей мероприятия.

Турнир UFC в Абу-Даби пройдет 7 сентября. Его возглавит поединок между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.