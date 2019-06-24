СМИ: Лэмпард может возглавить футбольный клуб "Челси" в ближайшие 48 часов

ТАСС, 24 июня. Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард может быть назначен главным тренером английского футбольного клуба "Челси" в течение ближайших 48 часов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

Вместе с 41-летним Лэмпардом в "Челси" вернется 40-летний Джоди Моррис, он станет помощником главного тренера.

В минувшем сезоне Лэмпард возглавлял клуб Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии) "Дерби Каунти" и вывел его в плей-офф за право выхода в Английскую премьер-лигу, где в финале команда уступила "Астон Вилле" со счетом 1:2. Моррис работал в "Дерби" помощником Лэмпарда. Ранее "Челси" возглавлял итальянец Маурицио Сарри, который в июне стал главным тренером туринского "Ювентуса". Моррис работал с юниорской командой "Челси" (игроки не старше 18 лет) с 2014 по 2018 год.

В составе "Челси" Лэмпард сыграл 640 матчей, в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Вместе с клубом он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, а также по разу Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии бывший футболист сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей. "Челси" в прошедшем сезоне занял третье место в Английской премьер-лиге и одержал победу в Лиге Европы.