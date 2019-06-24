Морозов продлил контракт с футбольным клубом "Динамо"

ТАСС, 24 июня. Российский футболист московского "Динамо" Григорий Морозов продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на три года.

"Очень рад, что удалось договориться с родным клубом, - заявил 25-летний защитник. - На протяжении семи лет, что я нахожусь в "Динамо", у меня сложились хорошие отношения со всеми. В предстоящем сезоне перед "Динамо" будут поставлены более амбициозные цели, и я продолжу усердно тренироваться, чтобы сезон получился запоминающимся. Хочу пригласить всех динамовских болельщиков на новый стадион".

Морозов является выпускником футбольной школы "Динамо". За первую команду защитник дебютировал в августе 2015 года. Всего он провел 92 игры и забил три гола в составе "Динамо". В прошедшем сезоне футболист сыграл 24 матча во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.